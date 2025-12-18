Begini Penampilan Ammar Zoni Saat Jalani Sidang Kasus Narkoba

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni akhirnya menjalani sidang secara tatap muka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (18/12).

Sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkoba tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi.

Adapun Ammar Zoni baru saja dipindahkan dari Nusakambangan ke Lapas Narkotika Jakarta untuk sementara waktu.

Kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias mengaku telah bertemu dengan kliennya di lapas.

Dia kemudian mengungkap kondisi Ammar Zoni menjelang persidangan kasus dugaan peredaran narkoba.

"Alhamdulillah keadaan Ammar baik. Besok tengok saja, dia makin kurus, makin ganteng," ungkap Jon Mathias di Lapas Narkotika Jakarta, Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (17/12).

Menurutnya, Ammar Zoni dalam keadaan sehat dan lebih kurus dibandingkan sebelumnya.

Saat dijenguk, mantan suami Irish Bella itu tidak membahas persoalan pribadi, melainkan hanya topik persidangan.