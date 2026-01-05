Begini Penampilan Christine Hakim Saat Hadiri Sidang Nadiem Makarim

jpnn.com, JAKARTA - Christine Hakim turut hadir dalam sidang kasus dugaan korupsi yang menyeret Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin (5/1).

Aktris senior tersebut terlihat menyaksikan sidang bersama-sama beberapa figur publik lain seperti Jajang C. Noer, sutradara Riri Riza dan Mira Lesmana, produser Shanty Harmayn, hingga pemengaruh Ramon Dony Adam alias DJ Donny.

Selain tokoh publik, beberapa pengemudi ojek online juga ikut memberikan dukungan kepada Nadiem Makarim.

Dalam persidangan, istri Nadiem Makarim, Franka Franklin, serta ibunda, Atika Algadrie, juga datang dan menyambut Nadiem Makarim sejak masuk ke ruang sidang.

Penasihat hukum Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir, mengatakan kehadiran kerabat, keluarga, hingga para figur publik bertujuan mendukung kliennya.

"Ini merupakan support moral yang besar buat Mas Nadiem karena memang mereka bisa melihat secara jernih bahwa Nadiem sama sekali tidak mempunyai niat jahat untuk melakukan korupsi," ungkap Ari Yusuf Amir dilansir Antara, Senin (5/1).

Baca Juga: Mantan Anggota DPR Ini Disebut Jaksa saat Sidang Korupsi Nadiem Makarim

Menurut!nya, semua yang dilakukan Nadiem Makarim merupakan sebuah bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara.

Dia berpendapat kliennya selama ini telah mengorbankan dan meninggalkan banyak hal untuk mengabdi.