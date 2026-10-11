Begini Penampilan Indra Kenz Saat Dijebloskan Lagi ke Lapas

jpnn.com, JAKARTA - Pembebasan bersyarat (PB) terhadap Indra Kesuma alias Indra Kenz resmi dicabut oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

Atas dasar itu, Indra Kenz harus kembali menjalani masa pidana di Lapas Kelas I Tangerang.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Ishadi Maja Prayitno mengatakan pencabutan PB telah ditindaklanjuti dengan menjemput Indra Kenz dari tempat pelaksanaan pembebasan bersyarat untuk dipindahkan ke Lapas Kelas I Tangerang.

“Indra Kenz juga kooperatif, mau menerima hasil dari pencabutan SK PB-nya. Yang bersangkutan kami tarik pukul 11.30 WIB berangkat ke Lapas Tangerang, dan pukul 14.30 WIB barusan sudah masuk di Lapas Kelas I Tangerang,” kata Ishadi dilansir Antara.

Menurutnya, dengan pemindahan tersebut, Indra Kenz tidak lagi menjalani masa pembebasan bersyarat.

Selain itu, Indra Kenz juga dipastikan tidak lagi berada di Lapas Kelas II A Cibinong.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Irjen Kemenimipas) merekomendasikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk menarik kembali pembebasan bersyarat terpidana Indra Kenz.

Dia mengatakan rekomendasi tersebut merupakan tindak lanjut hasil investigasi internal setelah Ombudsman RI menemukan fasilitas mewah di Lapas Kelas II A Cibinong pada Rabu (23/9).