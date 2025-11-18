Begini Penampilan Na Daehoon Saat Hadiri Sidang Perdana Perceraian
jpnn.com, JAKARTA - Sidang perdana perceraian selebritas TikTok Na Daehoon dan istrinya, Julia Prastini atau Jule, digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (18/11).
Na Daehoon menghadiri langsung sidang perdana perceraiannya dengan tiba di PA Jakarta Selatan sekitar pukul 09.10 WIB.
Tidak sendirian, dia turut didampingi oleh tim kuasa hukumnya.
Ditanyai oleh awak media, Na Daehoon memilih bungkam dan tidak memberikan komentar apa pun.
"Nanti ya teman-teman," kata tim kuasa hukum Na Daehoon di PA Jakarta Selatan, Selasa (18/11).
Ayah tiga anak itu lantas menuju ke ruang tunggu sidang dan tetap memilih diam seribu bahasa.
Sementara itu, sang istri, Jule belum tampak kehadirannya di area persidangan.
Hingga kini, belum diketahui apakah Jule akan hadir langsung atau diwakili oleh kuasa hukumnya.
