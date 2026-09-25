Begini Pengaruh Suku Bunga terhadap Investasi Emas Saat ini

jpnn.com, JAKARTA - Mengamankan dan melindungi nilai kekayaan di tengah ketidakpastian global membutuhkan strategi alokasi aset yang jeli sekaligus tepat.

Salah satu faktor eksternal yang penting dipahami oleh setiap investor emas adalah pengaruh suku bunga terhadap investasi emas.

Pergerakan angka persentase dari bank sentral tersebut tidak sekadar mengubah angka di atas kertas, melainkan mampu membalikkan arah angin daya tarik sebuah aset.

Namun, benarkah kenaikan atau penurunan bunga selalu menjadi rintangan mutlak bagi emas? Untuk mendapatkan jawabannya, mari simak ulasan di artikel berikut.

Hubungan Suku Bunga dan Daya Tarik Emas

Pada dasarnya, emas sebagai aset pelindung nilai memiliki karakteristik unik. Emas tidak memberikan imbal hasil berkala, seperti bunga atau dividen.

Ini menjadi salah satu alasan daya tarik emas dipengaruhi oleh biaya peluang jika dibandingkan dengan instrumen investasi berbunga, yaitu deposito maupun obligasi pemerintah.

? Suku Bunga Naik: Ketika suku bunga mengalami peningkatan, daya tarik instrumen berbunga melonjak karena menawarkan keuntungan pasti yang lebih tinggi. Kondisi ini membuat "biaya" memegang emas menjadi mahal karena investor kehilangan potensi keuntungan dari bunga bank.