jpnn.com - Nama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjadi salah seorang kandidat kuat pengisi jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid menilai Dasco memiliki pengalaman mumpuni di kancah politik Indonesia.

Yenny pun menilai sosok Dasco layak mengisi kekosongan kursi Wakil Presiden (Wapres) RI.

"Dia memiliki kedalaman karakter, dia punya pengalaman, seorang tokoh politik yang cakap," kata Yenny dalam keterangan di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Dia mengatakan kepiawaian Dasco dalam politik dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya, mampu menjaga keutuhan koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini.

"Dia mampu menjaga koalisi stabil," ungkapnya.

Yenny juga menyebut Dasco memiliki kemampuan sebagai seorang pemimpin.

"Maksud aku, dia sudah melakukan sejak lama, dia memimpin di balik layar," ujarnya.