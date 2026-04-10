Begini Penjelasan Anrez Adelio Soal Laporan Icel Terkait Kekerasan Seksual
jpnn.com, JAKARTA - Pemain sinetron Anrez Adelio menjalani pemeriksaan perdana terkait laporan Friceilda Prillea atau akrab disapa Icel atas dugaan tindak kekerasan seksual, di Polda Metro Jaya.
Dia mengatakan, ini merupakan kali pertama dirinya menjalani pemeriksaan terkait laporan tersebut.
Anrez Adelio merasa lega karena akhirnya bisa memberikan klarifikasi secara langsung kepada pihak kepolisian.
"Makanya aku dan kuasa hukum dan keluarga sangat menunggu panggilan ini, kalau boleh jujur. Karena terhitung dari Desember ya, berarti empat bulan. Sudah empat bulan, iya, masa penantian kami. Cuma alhamdulillah hari ini bisa dipanggil dan bisa kasih klarifikasi," ujar Anrez Adelio di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (8/4).
Dia pun tak datang dengan tangan kosong saat menghadiri agenda pemeriksaan tersebut.
Anrez Adelio mengaku dirinya membawa sejumlah barang bukti. Akan tetapi, dia belum mau membeberkan mengenai hal tersebut.
"Iya, pasti. Karena enggak mungkin aku datang tanpa apa pun itu. Karena aku selalu bilang bahwa bicara bukti aku punya banyak bukti. Kalau bicara membeberkan, bisa aku beberkan, tetapi kan, aku enggak mau begitu," tuturnya.
"Aku mau kooperatif saja, mengikuti langkah hukum yang ada dan kami hormati proses hukumnya," sambungnya.
