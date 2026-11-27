jpnn.com, JAKARTA - Kementerian UMKM mengungkapkan alasan terkait pemerintah memasukkan status pengemudi ojek online (ojol) dalam kategori pengusaha mikro.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan klasifikasi mitra pengemudi roda dua sebagai pengusaha mikro didasarkan pada karakteristik kemandirian mereka dalam menjalankan kegiatan usaha.

Adapun ojol menjadi kategori pengusaha mikro sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.

"Pengemudi ojol semua punya kendaraan sendiri kan motornya. Handphone punya sendiri. Jaket beli, helm beli. Artinya semua yang pengemudi gunakan adalah aset pribadi, persis seperti seorang pengusaha,” ujar Temmy di Jakarta, Jumat (27/11).

Temmy mengatakan itu semua aset sendiri yang dimiliki oleh para pengemudi ojol, dan model usahanya adalah transportasi.

"Ini yang membuat kami melihat aset yang digunakan adalah aset sendiri dengan fleksibilitas waktu kerja, dengan kemandirian yang diciptakan,” kata Temmy.

Selain itu, Temmy menjelaskan para mitra pengemudi ini adalah entitas usaha yang perlu diberdayakan.

Temmy mengatakan mitra pengemudi roda dua merupakan tulang punggung ekosistem ekonomi digital.