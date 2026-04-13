Begini Penyesuaian Harga Tiket dan Line-up Hammersonic 2026

jpnn.com, JAKARTA - Promotor Ravel Entertainment menyampaikan pernyataan resmi terkait penyesuaian line-up dan harga tiket Hammersonic Festival 2026.

Hal tersebut dilakukan lantaran adanya pembatalan dari beberapa line-up yang sebelumnya dijadwalkan tampil si NICE, Jakarta pada 2-3 Mei 2026 mendatang.

"Tahun ini seharusnya menjadi salah satu momen paling ditunggu oleh para pecinta musik keras di Indonesia. Namun dengan berat hati, kami Ravel Entertainment harus menyampaikan kabar yang tidak mudah untuk kami sampaikan dan kami tahu, tidak mudah juga untuk kalian terima," ungkap Ravel Entertainment, Senin (13/4).

"Karena adanya pembatalan dari beberapa line-up yang sebelumnya dijadwalkan tampil, Hammersonic Festival 2026 mengalami penyesuaian line up terbaru. Ini bukan situasi yang kami inginkan, kami sudah berjuang untuk mempertahankan susunan line-up terbaik, tapi pada akhirnya kondisi geopolitik dunia yang menyebabkan banyaknya cancellation flight menjadi hal- hal yang berada di luar kendali kami," sambungnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan usahauntuk tetap menghadirkan pengalaman terbaik, Ravel Entertainment juga mengumumkan bahwa Dashboard Confessional, Ellegarden, Malevolence dan beberapa nama lainnya akan bergabung

menjadi jajaran line-up Hammersonic Festival 2026.

Selain itu, promotor juga memutuskan untuk melakukan penyesuaian harga tiket Hammersonic 2026.

Tiket yang sebelumnya Rp 1.099.000 kini menjadi Rp 550.000 untuk 2-Day Pass (belum termasuk pajak), sehingga tiket per hari Hammersonic Festival 2026 hanya Rp

275.000. Adapun tiket yang dijual hanya 2-Day Pass.

"Untuk kalian yang sudah lebih dulu percaya dan membeli tiket, kami tidak ingin kepercayaan itu terasa sia-sia. Maka dari itu, kami menetapkan bahwa: 1 tiket yang sudah dibeli kini berlaku untuk 2 orang. Ini mungkin tidak bisa menggantikan ekspektasi yang sudah kalian bangun, tapi kami berharap ini bisa sedikit mengurangi rasa kecewa itu. Kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh Hammerhead (sebutan fans Hammersonic). Kalian bukan hanya penonton bagi kami, kalian adalah alasan festival ini ada," lanjut Ravel Entertainment.