Begini Peringatan Dini dari BMKG pada Siang-Malam di Riau

jpnn.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Provinsi Riau pada Selasa (21/4/2026).

Masyarakat diimbau mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.

Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru, Yudhistira M mengatakan kondisi tersebut berpotensi terjadi pada siang hingga malam hari di sejumlah wilayah, antara lain Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Pelalawan, Siak, dan Kuantan Singingi.

“Potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang perlu diwaspadai, terutama pada siang sampai malam hari,” kata Yudhistira.

Secara umum, cuaca di Riau pada pagi hari didominasi kondisi udara kabur hingga berawan.

Hujan ringan juga telah terjadi di beberapa wilayah seperti Dumai, Bengkalis, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir.

Memasuki siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan meluas ke sebagian besar wilayah Riau.

Pada malam hari, hujan masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah, termasuk Kampar, Bengkalis, Siak, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, hingga Kota Pekanbaru.