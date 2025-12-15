Begini Perintah Prabowo di Bidang Ekonomi Jelang Nataru

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada stabilitas ketahanan pangan dan harga kebutuhan pokok agar tetap terkendali di tengah meningkatnya permintaan jelang tahun baru 2025.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, melalui akun resmi Sekretariat Kabinet, berdasarkan topik rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/12).

"Terkait kesiapan menghadapi liburan akhir tahun, dibahas perkembangan stabilitas ketahanan pangan dan harga kebutuhan pokok," katanya.

Dalam arahannya, kata Teddy, kepala negara, memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk persiapan menjaga stabilitas harga serta kelancaran libur akhir tahun.

Teddy menyampaikan bahwa bahwa dalam rapat itu turut dibahas perkembangan terkini perekonomian nasional, termasuk aspek kepabeanan dan perpajakan yang berpengaruh terhadap distribusi barang dan daya beli masyarakat.

Prabowo Subianto juga telah menyiapkan berbagai insentif kepada masyaraka di akhir tahun 2026 ini.

Insentif tersebut mencakup pengurangan harga secara signifikan pada tarif jalan tol, tiket pesawat, kereta api, kapal laut, hingga pemanfaatan fasilitas publik, guna meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga pergerakan ekonomi.

Seperti diketahui, pemerintah meluncurkan program diskon tiket transportasi secara nasional menjelang periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).