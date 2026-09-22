Begini Perjuangan Keras Prilly Latuconsina Demi Memburu Pemangsa

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina menceritakan pengalaman menjalani sejumlah adegan action dalam film Memburu Pemangsa.

Berperan sebagai Cia, dia harus melakukan berbagai adegan fisik, termasuk kejar-kejaran yang membutuhkan persiapan serta teknik khusus.

Demi mempersiapkan diri, Prilly Latuconsina latihan fisik dan conditioning sebelum proses syuting.

Dia yang selama ini lebih banyak melakukan olahraga kardio pun baru merasakan beratnya latihan ketika harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan adegan action.

“Ya untungnya persiapannya kami benar-benar latihan fisik, conditioning gitu-gitu. Kebetulan olahraga saya kebanyakan kardio ya. Jadi tiba-tiba pas disuruh latihan gitu baru berasa beratnya,” kata Prilly Latuconsina di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan Senin (21/9).

Meski harus menghafalkan berbagai gerakan action, aktris kelahiran Tangerang, 15 Oktober 1996, itu justru menyebut menjaga emosi karakter menjadi bagian yang lebih sulit.

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Prilly Latuconsina mengaku belum memiliki pengalaman dalam menjalani adegan action yang berat.

Oleh karena itu, dia harus memastikan gerakan yang dilakukan tetap sesuai koreografi tanpa menghilangkan emosi yang dibutuhkan dalam setiap adegan.