Begini Perjuangan Via Vallen Melahirkan Anak Kedua

jpnn.com, SURABAYA - Pasangan Via Vallen dan Chevra Yolandi tengah merasakan kebahagiaan yang begitu besar.

Sebab, Via Vallen baru saja melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan di Rumah Sakit National Hospital, Surabaya, Minggu (8/3).

Dia melahirkan bayi keduanya tersebut melalui prosedur operasi caesar.

Tim dokter yang menangani persalinan mengungkapkan bahwa putri kedua Via Vallen lahir pada pukul 07.00 WIB, dengan berat badan 3.050 gram dan panjang badan 50 centimeter.

Dokter Spesialis Anak, Dian Pratamastuti, mengungkapkan bahwa anak kedua Via Vallen lahir dalam keadaan sehat dan bugar.

"Bayinya lahir dalam kondisi baik, langsung menangis sangat keras. Kulitnya bagus dan geraknya aktif. Dalam pemeriksaan fisik semuanya normal, dari jantung, paru-paru, hingga pencernaan semua baik," ungkap Dian dalam konferensi pers secara daring, Selasa (10/3).

Menurutnya, Via Vallen pun langsung memberikan ASI kepada bayinya, meski masih dalam proses pemulihan pasca-operasi.

Dian mengatakan, pelantun Sayang itu bisa memberikan ASI tanpa menunggu terlalu lama karena masih masa menyusui anak pertamanya.