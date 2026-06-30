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Begini Perkembangan Proses Cerai Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi

Begini Perkembangan Proses Cerai Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi
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Influencer Wardatina Mawa resmi gugat cerai suami, Insanul Fahmi. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Wardatina Mawa mengungkap perkembangan proses perceraian dari Insanul Fahmi.

Dia mengaku kini hanya menanti putusan majelis hakim setelah agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi selesai.

"Kalau dari saksi aku kemarin, dari kakak-kakak aku yang nomor lima dan enam, sudah selesai dari kakak-kakak aku kemarin," kata Wardatina Mawa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

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Adapun sidang perceraian Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi digelar di Pengadilan Agama Medan, Sumatera Utara.

Pihak Insanul Fahmi telah menghadirkan ayah yang masih berstatus sebagai mertua Wardatina Mawa serta seorang karyawan.

"Saksi dari pihak sana itu ada abinya (ayahnya) sama ada tim dari kafe gitu. Sebenarnya memberikan keterangan tentang nafkah, segala macam itu," jelasnya.

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Menurut Wardatina Mawa, proses persidangan kini hanya menanti pembacaan putusan.

Dia berharap majelis hakim segera memberikan keputusan terkait perceraiannya.

Selebgram Wardatina Mawa mengungkap perkembangan proses perceraian dari Insanul Fahmi.

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