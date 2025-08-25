Begini Perkembangan Proses Naturalisasi Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans
jpnn.com, JAKARTA - Proses naturalisasi Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans diperkirakan akan rampung pekan ini.
Exco PSSI, Arya Sinulingga mengungkapkan bahwa proses perpindahan kewarganegaraan terhadap dua pemain tinggal menunggu persetujuan DPR RI.
“Kalau sesuai jadwal, mudah-mudahan secepatnya,” kata Arya Sinulingga, Minggu (24/8).
Mantan Komisaris PT Telkom Indonesia itu berharap seluruh prosedur berjalan dengan lancar sehingga kedua pemain bisa langsung bermain.
Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans direncanakan akan bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia di Surabaya menghadapi laga persahabatan.
Pada pertandingan bertajuk FIFA Matchday tersebut, Jay Idzes dan kolega bakal menghadapi Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
Proses naturalisasi yang dilalui oleh Zijlstra dan Jonathans.l diharapkan bisa segera rampung.
Keduanya ditargetkan bisa menambah daya dobrak Timnas Indonesia di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.
