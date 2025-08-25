menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Begini Perkembangan Proses Naturalisasi Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans

Begini Perkembangan Proses Naturalisasi Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans

Begini Perkembangan Proses Naturalisasi Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pesepak bola Miliano Jonathans saat berlaga bersama FC Utrecht di kompetisi Eredivisie musim 2024/25. Foto: Facebook/FC Utrecht

jpnn.com, JAKARTA - Proses naturalisasi Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans diperkirakan akan rampung pekan ini.

Exco PSSI, Arya Sinulingga mengungkapkan bahwa proses perpindahan kewarganegaraan terhadap dua pemain tinggal menunggu persetujuan DPR RI.

“Kalau sesuai jadwal, mudah-mudahan secepatnya,” kata Arya Sinulingga, Minggu (24/8).

Baca Juga:

Mantan Komisaris PT Telkom Indonesia itu berharap seluruh prosedur berjalan dengan lancar sehingga kedua pemain bisa langsung bermain.

Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans direncanakan akan bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia di Surabaya menghadapi laga persahabatan.

Pada pertandingan bertajuk FIFA Matchday tersebut, Jay Idzes dan kolega bakal menghadapi Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Baca Juga:

Proses naturalisasi yang dilalui oleh Zijlstra dan Jonathans.l diharapkan bisa segera rampung.

Keduanya ditargetkan bisa menambah daya dobrak Timnas Indonesia di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Proses naturalisasi Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans diperkirakan akan rampung pekan ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI