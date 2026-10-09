Begini Pernyataan Betrand Peto Setelah Diperiksa Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Betrand Peto menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis (8/10).

Anak angkat Ruben Onsu itu dimintai keterangan terkait laporan ANW atas kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS).

Setelah diperiksa penyidik, Betrand Peto yang karib disapa Onyo memilih untuk tidak banyak bicara.

Dia hanya memohon doa agar proses yang dihadapinya dapat berjalan dengan lancar dan segera selesai.

"Doakan saja semoga semuanya berjalan dengan lancar, dan juga hasilnya baik-baik saja semuanya," kata Betrand Peto.

Figur publik berusia 21 tahun itu menjalani pemeriksaan sejak pukul 13.00 WIB hingga pukul 21.40 WIB, atau sekitar 8,5 jam.

Tidak sendirian, Betrand Peto datang didampingi oleh kuasa hukumnya, Timothy Ezra.

Timothy Ezra lantas menjelaskan mengenai agenda pemeriksaan yang dijalani oleh kliennya.