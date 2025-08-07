Begini Pernyataan Ridwan Kamil Seusai Jalani Tes DNA di Bareskrim Polri

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil selesai menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, terkait laporan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dia ajukan terhadap selebgram Lisa Mariana.

“Saya hari ini hadir melaksanakan kewajiban hukum atas perintah hukum juga,” kata Ridwan Kamil di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/8).

Kang emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, mengaku bahwa tes DNA ini merupakan inisiatif pihaknya.

“Jadi, kami berinisiatif biar (masalah) enggak berlarut-larut, biar tuntas sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik,” ungkapnya.

Kang Emil mengungkapkan surat permohonan tes DNA telah lama dia ajukan kepada penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Pada akhirnya, tes tersebut dilaksanakan pada hari ini.

Kang Emil pun berharap tes DNA ini akan memberikan kebenaran atas tuduhan bahwa anak perempuan Lisa Mariana yang berinisial CA merupakan darah dagingnya.

Baca Juga: Lisa Mariana Berharap Tak Ada Rekayasa Hasil Tes DNA Bareng Ridwan Kamil

“Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan ANTARA, Kang Emil tiba di Gedung Bareskrim Polri pada pukul 08.57 WIB.