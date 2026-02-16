menu
Begini Persiapan Menyambut Perayaan Puncak Imlek Festival Nasional 2026

GOCOCO turut berkontribusi dalam mempromosikan dan memeriahkan penyelenggaraan Imlek Festival Nasional perdana melalui sentuhan dekorasi tematik di offline store. Foto: dok Gococo

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang perayaan puncak Imlek Festival Nasional 2026 yang akan digelar pada 28 Februari mendatang di Lapangan Banteng, Jakarta, berbagai persiapan terus dimatangkan.

Festival yang tahun ini diketuai oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irene Umar, diharapkan menjadi ruang perayaan budaya sekaligus penguatan kolaborasi lintas sektor ekonomi kreatif.

Imlek Festival Nasional 2026 dirancang tidak hanya sebagai perayaan budaya tahunan, tetapi juga sebagai panggung kolaboratif yang melibatkan pelaku seni, komunitas, serta brand dan industri kreatif dalam satu ekosistem.

Sejumlah rangkaian pra-acara dan aktivasi pendukung telah mulai terlihat di berbagai titik komersial di Jakarta.

Sebagai bagian dari rangkaian acara tersebut, brand minuman lokal GOCOCO turut berkontribusi dalam mempromosikan dan memeriahkan penyelenggaraan Imlek Festival Nasional perdana melalui sentuhan dekorasi tematik di offline store serta desain khusus pada kemasan cup yang selaras dengan tema Imlek Festival Nasional.

Pemilik Brand Lokal GOCOCO, Randy Sugiarto, menyampaikan dukungannya terhadap festival ini.

“Kami sebagai pelaku bisnis ekonomi kreatif di bidang F&B juga ingin turut mendukung dan memeriahkan Imlek Festival melalui ide-ide spontan dan kreativitas yang dapat kami lakukan untuk memberikan support,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Irene Umar menyampaikan apresiasi atas partisipasi para pelaku industri.

