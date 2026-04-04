Begini Persiapan Pemakaman Kapten Zulmi di TMP Cikutra Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Mayor Anumerta Inf Zulmi Aditya Iskandar, prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan, akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Kota Bandung pada Minggu (5/4/2026) pagi.

Sejumlah persiapan dilakukan, salah satunya liang lahat yang bakal menjadi 'rumah' terakhir bagi sosok prajurit yang gugur dalam tugas dalam usia 33 tahun itu.

H-1 menjelang pemakaman, sejumlah prajurit TNI bersama petugas tampak menyiapkan liang lahat. Lokasi makam terletak di Blok C1 dan bersebelahan dengan kuburan dari Mayjen TNI (Purn) H Sugito yang meninggal tahun 2010.

Tenda merah putih juga berdiri menutupi area makam. Di sisi lain, pasukan TNI juga melakukan persiapan kedatangan di TMP Cikutra. Persiapan mulai dari gelar pasukan hingga Upacara Pemakaman Militer.

Upacara pemakaman kedinasan tersebut rencananya dimulai pukul 07.00 WIB dan dihadiri sejumlah pejabat daerah juga nasional.

Jenazah Mayor Zulmi dijadwalkan tiba di Tanah Air pada Sabtu (4/4) sekitar pukul 18.35 WIB. Di sana, jenazah akan diserahterimakan kepada pihak keluarga secara militer.

Baca Juga: Kapten Zulmi Sebelum Gugur di Lebanon Sempat Telepon Sang Ayah

Kemudian, sekitar pukul 21.00 WIB, jenazah Zulmi bakal dibawa melalui jalur darat menuju rumah duka di Cipageran, Kota Cimahi.

"InsyaAllah besok (hari ini), Sabtu malam tiba di rumah duka ini di Cimahi. Keluarga insyaAllah ke sana," kata perwakilan keluarga Kapten Zulmi, Risman Efendi.