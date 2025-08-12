Begini Persiapan Timnas Basket 3x3 Putra Menuju SEA Games 2025

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia mempersiapkan diri menghadapi SEA Games 2025 cabang olahraga basket 3x3 dengan menggelar pemusatan latihan.

Rencananya, training camp akan digelar di Cibubur mulai Selasa (12/8) hingga Kamis (14/8) mendatang.

Sebanyak 24 pemain senior maupun junior turut serta mengikuti seleksi yang digelar.

Dari seleksi tim putra, Oki Wira Sanjaya, Sandy Ibrahim, dan Surliyadin yang mempersembahkan medali perak di SEA Games edisi 2019 turut dipanggil.

Pemain lainnya yang akan ikut training camp yakni Diftha Pratama, Reggie Mononimbar, dan Katon Adjie.

Dari barisan pemain muda ada Halmaherano Lolaru, Jonathan Patrick, serta Grady Cahyadi yang berpengalaman di 3x3 juga turut mengikuti training camp.

Nantinya tim basket 3x3 Indonesia sektor putra bakal didampingi oleh Fandy Andhika Ramadhanti sebagai pelatih.

Kiprah Timnas Basket 3x3 Putra Indonesia pada SEA Games 2025 mendatang layak dinantikan.