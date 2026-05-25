Begini Persiapan Timnas Voli Putra Indonesia Menjelang AVC Nations Cup 2026

Begini Persiapan Timnas Voli Putra Indonesia Menjelang AVC Nations Cup 2026

Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Sergio Veloso saat memimpin latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Senin (25/5). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, SENTUL - Timnas Voli Putra Indonesia mulai mempersiapkan diri menatap AVC Nations Cup 2026.

Latihan dipimpin langsung oleh pelatih asal Brasil, Sergio Veloso di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul sejak Sabtu (23/5).

Pemain Timnas Voli Putra, Dawuda Alahimassalam mengungkapkan dalam sepakan, latihan perdana dengan pelatih baru menekankan teknik bertahan.

Blocking hingga passing dibenahi oleh mantan manajer Filipina tersebut selama tiga hari berlatih.

“Beberapa hal yang dibenahi mulai dari teknik bertahan seperti blocking yang menjadi fokus dari coach Sergio bersama Timnas voli putra Indonesia,” ungkap Dawuda.

Sejauh ini, persiapan Timnas Voli Putra Indonesia menjelang AVC Nations Cup 2026 masih terbatas lantaran baru 9 pemain yang dipanggil.

Dalam satu pekan ini diharapkan seluruh pemain yang masuk lis bisa mulai berlatih untuk bisa mematangkan taktik serta strategi.

Dari pemain yang dipanggil, baru ada Jasen Natanael Kilanta untuk posisi setter. Dari posisi spiker ada Rama Faza Fauzan, Farhan Halim, dan Fauzan Nibras.

