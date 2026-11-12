Begini Pesan Terakhir Gibran kepada Jajaran Pejabat dan Staf Istana Wapres

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) ke-14 Gibran Rakabuming berpamitan kepada jajaran pejabat dan pegawai Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres).

Momen berpamitan kepada jajaran staf yang mendampinginya selama dua tahun tersebut dilakukan secara tertutup dari publik.

Dalam keterangan tertulisnya, Gibran mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang terjalin selama dirinya menjabat.

“Bapak, Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya dua tahun ini," kata Gibran di kantornya, Kamis (12/11).

Gibran juga mengingatkan sejak awal, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar jajaran pemerintah, khususnya generasi muda, lebih banyak turun langsung ke daerah.

Hal ini dilakukan untuk memastikan program dan visi-misi pemerintah benar-benar terlaksana, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut Gibran, keberhasilan pengabdian tidak hanya diukur dari jumlah titik kunjungan, provinsi, maupun kabupaten/kota yang didatangi.

Lebih dari itu, yang menjadi ukuran utama yakni seberapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil diatasi melalui kehadiran pemerintah.