Begini Prediksi Susunan Pemain Utama Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026

jpnn.com - Timnas Indonesia akan menjalani persiapan akhir menjelang tampil di ASEAN Championship 2026.

Skuad asuhan John Herdman bakal menurunkan kekuatan terbaik, termasuk beberapa pemain keturunan yang bermain di Super League 2026/27.

Juru taktik kelahiran 19 Juli 1975 itu tampaknya akan menerapkan formasi 3-4-3.

Komposisi tersebut terlihat saat skuad Garuda menjalani laga uji coba melawan Bali United, Selasa (21/7) silam.

Posisi penjaga gawang dipercayakan kepada pemain baru Persija Jakarta, Nadeo Argawinata.

Adapun tiga bek di depannya diisi Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan Shayne Pattynama.

Posisi gelandang ditempati dua pemain Persib Bandung, yakni Thom Haye serta Marc Klok.

Sayap kiri dan kanan dipercayakan kepada Dony Tri Pamungkas serta Eliano Reijnders.