Begini Prosedur Layanan Pinjaman Jaminan BPKB di Pegadaian

jpnn.com, JAKARTA - Memiliki kendaraan bermotor memberikan keuntungan tersendiri saat situasi keuangan sedang mendesak dan memerlukan penyelesaian dalam waktu singkat.

Melalui program pinjaman jaminan BPKB, aset tersebut dapat dikonversi menjadi dana tunai tanpa harus kehilangan fungsi kendaraannya untuk mobilitas sehari-hari.

Guna mendapatkan gambaran utuh mengenai cara kerja maupun persyaratannya, simak pembahasannya sebagai berikut:

Apa Itu Pinjaman Jaminan BPKB Pegadaian?

Pinjaman jaminan BPKB adalah skema pendanaan yang berjalan dengan cara menjaminkan dokumen asli kepemilikan kendaraan sebagai agunan utang.

Sementara, fisik kendaraan biasanya tidak ditahan oleh lembaga penyedia kredit. Dengan kata lain bahwa masih tetap berada di tangan pemilik aset.

Saat ini, ada berbagai lembaga keuangan maupun pembiayaan resmi yang menyediakan fasilitas tersebut, salah satunya Pegadaian dengan produk Gadai BPKB Konsumtif.

Sesuai namanya, layanan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan personal (karyawan dan pengusaha) yang mendesak serta bersifat konsumtif, seperti biaya pendidikan, pengobatan, renovasi rumah, kebutuhan rumah tangga dan sebagainya.