Begini Rasanya Mengalahkan Shi Yu Qi di Kejuaraan Dunia BWF 2026

jpnn.com - NEW DELHI - Kemenangan Ayush Shetty dari Shi Yu Qi pada babak pertama (64 Besar) Kejuaraan Dunia BWF 2026 akan menjadi salah satu pertandingan paling mengejutkan di BWF World Championships.

Awak BWF menyebut ada beberapa laga mengejutkan di babak pertama Kejuaraan Dunia yang pantas dikenang, nan melibatkan pemain unggulan;

Kevin Cordon vs Chen Long pada 2011,

Loh Kean Yew vs Viktor Axelsen pada 2021,

Brice Leverdez vs Lee Chong Wei pada 2017.

Ayush Shetty, dibantu dengan fan tuan rumah di Indira Gandhi Indoor Stadium, Senin (17/8), memberikan tekanan luar biasa kepada Shi Yu Qi.

Namun, Shi Yu Qi juga memberikan ketakutan luar biasa di gim ketiga kepada Shetty dan pendukung India, saat tertinggal 5-17, tetapi mengejar hingga menyerah 19-21. Itu luar biasa!

"Saya sempat merasa agak putus asa," ujar Shetty mengomentari gim ketiga.

Shetty akhirnya memastikan tiket 32 Besar setelah menang rubber game 21-14 13-21 21-19.

"Tidak ada poin mudah saat melawan pemain nomor satu dunia. Rasanya luar biasa. Istimewa, karena ini di kandang sendiri, menjalani debut Kejuaraan Dunia, dan menghadapi pemain nomor satu dunia. Maaf, saya harus menyebutnya sempurna, buat saya," ujar Shetty.

"Ini memberi saya kepercayaan diri besar untuk langkah selanjutnya. Namun, fokus saat ini tertuju pada babak kedua."