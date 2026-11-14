jpnn.com, JAKARTA - Komedian Nunung mengungkap reaksi pertama kali ketika mengetahui sel kanker dalam tubuhnya kembali aktif.

Dia awalnya merasakan benjolan di sisi kiri, bagian yang sama dengan kanker yang pernah dialami sebelumnya.

Akan tetapi, Nunung berpikir positif bahwa benjolan tersebut hanya kelenjar biasa.

"Ada benjolan lagi, apalagi ini, tetapi masih positive thinking, mungkin ini kelenjar. Cuma kan perasaan enggak bisa dibohongi, ada lagi nih," kata Nunung saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Demi memastikan apa yang terjadi, selebritas berusia 63 tahun itu kemudian menjalani pemeriksaan ke dokter yang dahulu menanganinya.

Nunung menjelaskan bahwa dokter menyarankan prosedur pemeriksaan yang sama seperti sebelumnya, yaitu mamografi, USG, hingga scan.

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Menurutnya, dokter sudah mengonfirmasi bahwa benjolan tersebut bersifat ganas. Namun, untuk menentukan stadiumnya, masih harus dilakukan prosedur biopsi.

"Nanti mau janjian (dengan dokter), buat rencana tindakan kapan. Kalau enggak tengah, akhir bulan ini," beber pemilik nama asli Tri Retno Prayudati itu.