Begini Reaksi Rocky Gerung Soal Gibran Ingin Mundur dari Wapres
jpnn.com, BANDUNG - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung merespons kabar Wakil Presiden (Wapres) GIbran Rakabuming Raka berniat mundur dari jabatannya.
Rocky menegaskan Wantimpres tidak memberikan tanggapan khusus terkait dinamika politik yang menyeret nama putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
Menurut Rocky, Wantimpres memahami situasi yang tengah berkembang. Dia pun meminta semua pihak mengikuti keputusan yang telah ditetapkan melalui jalur hukum.
"Tidak ada tanggapan Wantim. Wantim mengerti apa yang terjadi. Oleh karena itu, ikuti saja. Kalau sudah diputuskan, ya diputuskan," kata Rocky di Bandung, Rabu (11/11/2026).
Dia menilai, seluruh jalur penyelesaian terkait polemik tersebut sudah tersedia dan sudah menghasilkan keputusan.
"Mengikuti saja kan. Ya, apa yang mau dilakukan itu. Semua jalur tersedia dan semua jalur sudah menyimpulkan," tuturnya.
Sementara itu, saat ditanya mengenai saran kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi dinamika politik yang dinilai menemui jalan buntu, Rocky menegaskan tidak boleh ada langkah yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
Dia mengingatkan agar seluruh pihak tetap berpegang pada aturan yang berlaku, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Rocky Gerung buka suara soal kabar Gibran ingin mundur dari Wapres. Dia menegaskan semua pihak harus mengikuti aturan hukum dan putusan MK serta MA.
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