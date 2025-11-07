menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Begini Reaksi Roy Suryo Setelah Jadi Tersangka Atas Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi

Begini Reaksi Roy Suryo Setelah Jadi Tersangka Atas Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi

Begini Reaksi Roy Suryo Setelah Jadi Tersangka Atas Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Roy Suryo. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pakar telematika Roy Suryo menghormati penetapan dirinya sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo oleh Polda Metro Jaya.

“Status tersangka itu masih harus dihormati dan sikap saya apa? Senyum saja. Tersangka itu adalah salah satu proses. Masih nanti ada status menjadi, misalnya lanjut, itu baru menjadi terdakwa, baru lanjut lagi menjadi terpidana,” kata Roy di kawasan Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat.

Roy mengaku menyerahkan seluruh proses hukum ini kepada kuasa hukumnya.

Baca Juga:

“Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum. Saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain untuk tetap tegar,” ujarnya.

Terkait apakah dirinya akan mengajukan langkah hukum, ia mengatakan akan berdiskusi dengan timnya terlebih dahulu.

“Langkah hukum (selanjutnya) tunggu semuanya, apalagi saya tentu tidak bisa berbicara sendiri. Kami akan ikuti semua nasihat, termasuk dari para kuasa hukum yang ada,” katanya.

Baca Juga:

Pada Jumat ini, Polda Metro Jaya menetapkan sebanyak delapan tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

"Telah menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, penghasutan, edit dan manipulasi data elektronik," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers.

Roy Suryo menghormati proses hukum setelah dia dijadikan tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI