Begini Reaksi Shayne Pattynama saat Resmi Berseragam Persija Jakarta

jpnn.com - Kehadiran Shayne Pattynama langsung memberi warna baru di Persija Jakarta.

Bek Timnas Indonesia itu menunjukkan antusiasme tinggi sejak hari pertamanya resmi menjadi bagian dari Macan Kemayoran.

Bagi Shayne, bergabung dengan Persija bukan sekadar langkah lanjutan dalam karier, melainkan tantangan besar yang sarat gengsi.

Eks penggawa Buriram United itu menilai Persija memiliki sejarah, basis pendukung, dan ambisi yang sejalan dengan target pribadinya sebagai pemain.

"Saya sangat antusias dengan tantangan ini. Bisa bergabung dengan klub sebesar Persija adalah sebuah kebanggaan bagi saya."

"Jadi saya benar-benar sangat bersemangat," ucap Shayne.

Pemain berusia 27 tahun itu datang ke Jakarta dengan bekal pengalaman panjang di Eropa.

Shayne tumbuh dalam kultur sepak bola Belanda sejak usia muda sebelum menempuh perjalanan profesional lintas negara, mulai dari Belanda, Norwegia, Belgia, hingga Asia Tenggara.