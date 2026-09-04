Begini Rencana Persebaya Surabaya Menjelang Lawan Bhayangkara FC
jpnn.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC menjadi tantangan pertama Persebaya Surabaya di Super League 2026/27
Bajul Ijo sudah menyiapkan langkah agar tak terpeleset saat bertanding di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Sabtu (5/9/2026).
Penyerang Persebaya Yann Mabella mengatakan timnya kini memasuki tahap akhir persiapan.
Rencana Persebaya Surabaya
Fokus utama diarahkan untuk menjaga kebugaran pemain sekaligus memastikan program yang sudah dijalani selama pramusim dapat diterapkan di lapangan.
"Kami sudah bersiap dengan sangat baik, apalagi baru kembali dari pemusatan latihan di Thailand. Pekan ini kami fokus memantapkan persiapan akhir dan menjaga kondisi fisik agar tetap fit," jelasnya.
Persebaya sebelumnya menjalani pemusatan latihan selama sembilan hari di Thailand. Program tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum tim kembali ke Surabaya untuk menjalani tahapan terakhir menuju kompetisi resmi.
Mental Jadi Perhatian Persebaya
Mabella memahami pertandingan pembuka tidak akan berjalan mudah. Bermain di kandang lawan membuat pemain harus menghadapi tekanan berbeda dibandingkan pertandingan pramusim.
Karena itu, para pemain dituntut menjaga fokus dan konsentrasi selama pertandingan.
Bhayangkara FC sudah menunggu Persebaya di laga perdana Super League 2026/27. Bajul Ijo ternyata sudah menyiapkan langkah
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