Begini Respons Dokter Kamelia Terkait Vonis Ammar Zoni

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni divonis 7 tahun penjara oleh majelis hakim terkait kasus peredaran narkotika di dalam rutan.

Dokter Kamelia sebagai kekasih pria 32 tahun tersebut lantas menunjukkan reaksinya atas putusan tersebut.

Seusai persidangan, dia mengungkapkan kekecewaaannya atas vonis sang kekasih.

"Kecewa lah, karena selama ini sudah ngikutin permainan mereka, tapi nyatanya kerjanya enggak bener," ujar Dokter Kamelia di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (23/4).

Namun, dia enggan mengomentari lebih lanjut soal vonis Ammar Zoni.

Dokter Kamelia justru meminta untuk menanyakan soal hal tersebut kepada pihak kuasa hukum sang kekasih.

"Tanya PH-nya dong, kan yang bekerja PH selama ini bukan saya. Jadi tanya saja sama PH-nya," tuturnya.

Meski mmar Zoni telah diputus 7 tahun penjara oleh majelis hakim, tetapi mantan suami Irish Bella tersebut masih bisa melakukan upaya hukum lanjutan.