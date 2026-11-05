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Begini Respons Jokowi Ketika Ditanya Soal Listyo Sigit Prabowo

Begini Respons Jokowi Ketika Ditanya Soal Listyo Sigit Prabowo
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Mantan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi (berpeci) dengan diiringi para pendukungnya mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) pada Kamis (5/11/2026). Foto : Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) keberatan menjawab pertanyaan kuasa hukum Roy Suryo mengenai pengangkatan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

Momen tersebut terjadi saat Jokowi menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11).

Awalnya, kuasa hukum Roy Suryo mengonfirmasi pemeriksaan ijazah SMA dan S1 Jokowi di Bareskrim Polri.

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Jokowi membenarkan bahwa ijazahnya pernah diperiksa di laboratorium forensik Polri.

"Hasilnya identik dan autentik, karena dibandingkan dengan ijazah-ijazah yang dimiliki oleh teman-teman saya, seangkatan," kata Jokowi.

Kuasa hukum Roy Suryo kemudian menanyakan apakah Polda Metro Jaya pernah memberitahukan secara langsung hasil pemeriksaan laboratorium forensik kepada Jokowi.

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"Tidak," jawab Jokowi.

Pemeriksaan berlanjut pada pertanyaan mengenai pejabat kepolisian yang menjabat ketika laporan terkait ijazah tersebut diproses.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) keberatan menjawab pertanyaan kuasa hukum Roy Suryo mengenai pengangkatan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

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