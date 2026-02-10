Begini Respons KASAD Jenderal Maruli soal Pelibatan TNI Mengatasi Terorisme
jpnn.com - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menilai pelibatan TNI dalam upaya pemberantasan terorisme perlu dibahas lebih matang, terutama terkait porsi dan kerangka hukumnya.
Walakin, Jenderal Maruli menegaskan bahwa pembahasan detail mengenai pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme berada di ranah Markas Besar (Mabes) TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan), bukan di tingkat Angkatan Darat (AD).
"Itu biar saja nanti dari Mabes TNI ya, dari Kemhan. Kalau kami kan masih pembinaan Angkatan Darat. Jadi, kami tidak mengikuti detail apa yang didiskusikan tentang itu," ujar Jenderal Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Maruli secara pribadi memandang bahwa keterlibatan TNI dimungkinkan selama tetap berpegang teguh pada aturan hukum yang berlaku.
Selain itu, dia menilai bahwa seluruh warga negara, termasuk TNI memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan mempertahankan negara.
"Kalau saya pribadi, semua warga negara punya kewajiban untuk mempertahankan, mengamankan negara, wilayah. Kalau kami mau ikut di situ, misalnya ya, kenapa tidak. Tinggal porsinya diskusikan, supaya jangan ini. Kami ikut hukum saja," tutur Maruli.
Lebih lanjut, Maruli menyebut bahwa secara prinsip tugas pemberantasan terorisme dapat masuk dalam kategori Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Namun, dia menyebut realisasi pelibatan TNI secara langsung hingga kini belum dilakukan.
Begini respons Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak soal wacana pelibatan TNI dalam upaya pemberantasan terorisme.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pernyataan Istana soal Pelibatan TNI dalam Mengatasi Terorisme
- Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Tolak Rancangan Perpres Pelibatan TNI Mengatasi Terorisme
- Pelibatan Militer Mengatasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif
- Sinergi Lintas Sektor, Kemenag, TNI, dan Polri Memperkuat Moderasi Beragama
- 2 Jenderal TNI dan Polri Turun Langsung Kerja Bakti di Jakarta
- KSAD Jenderal Maruli Melantik 20 Perwira Khusus TNI AD Berprestasi di Bidang Olahraga