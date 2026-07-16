Begini Respons Pihak Atalia Setelah Arkana Resmi Diasuh Ridwan Kamil

jpnn.com, BANDUNG - Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung resmi mengabulkan pengajuan pengangkatan anak atas nama Arkana Aidan Misbach oleh mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Keputusan ini diumumkan secara e-court oleh majelis hakim pada Rabu (15/7/2026).

Mantan istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya Kamil melalui kuasa hukumnya, menyampaikan ucapan selamat kepada Ridwan Kamil atas dikabulkannya permohonan terkait penetapan hak asuh Arkana.

Diketahui, Arkana sempat diasuh bersama Ridwan Kamil dan Atalia saat masih berstatus suami-istri. Kini setelah berpisah, hak asuh Arkana resmi jatuh ke tangan Emil, sapaan Ridwan Kamil.

"Kami mendoakan yang terbaik untuk ananda Arkana dan Pak Ridwan Kamil. Seyogyanya berdasarkan aturan hukum Islam, anak laki-laki ketika tumbuh dewasa mahramnya ke ayahnya. Jadi, mekanisme yang sudah ditempuh saat ini sudah pas dan wajar," kata Kuasa hukum Atalia, Debi Agusfriansa saat dikonfirmasi, Kamis (16/7).

Menurut Debi, kliennya sampai saat ini masih menjalin hubungan yang baik dengan Arkana.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Ungkap Ada 11 Perusahaan Kapur Bandel di Bandung Barat

"Alhamdulillah hubungan dengan ananda Arkana saat ini tetap terjalin dengan baik," ungkapnya.

Sementara itu, kuasa hukum Ridwan Kamil, Wenda Aluwi mengungkapkan kliennya sangat bahagia atas putusan yang diputuskan majelis hakim PA Bandung.