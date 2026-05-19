Begini Respons Sarwendah Saat Diisukan Pesugihan di Gunung Kawi

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Sarwendah, Abraham Simon mengungkapkan reaksi kliennya setelah namanya terseret beredarnya isu pesugihan di Gunung Kawi.

Semula, Sarwendah tidak terlalu memikirkan isu tersebut. Sebab dia tidak menganggap kabar itu sebagai sesuatu yang penting.

"Ya ini sebenarnya suatu pemberitaan yang buat klien kami ini sebenarnya enggak penting begitu lho," ungkap Abraham Simon di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan, Senin (18/5).

Akan tetapi, isu tersebut kemudian viral dan dikhawatirkan bakal mencemarkan nama baik mantan istri Ruben Onsu tersebut.

Oleh karena itu, Sarwendah memilih untuk tidak lagi tinggal diam.

"Tapi karena ini menjadi viral dan mulai ada dugaan untuk mencemarkan nama baik klien kami atau fitnah, di situlah klien kami beranggapan bahwa ini harus diluruskan. Jangan didiamkan berkelanjutan, berkepanjangan," ucap Abraham Simon.

Sarwendah enggan isu itu terus bergulir dan justru menjadi bola liar.

Abraham Simon menuturkan, kliennya khawatir berita itu sampai ke telinga anak-anaknya.