Begini Respons Tasya Farasya Setelah Resmi Bercerai dari Ahmad Assegaf

Begini Respons Tasya Farasya Setelah Resmi Bercerai dari Ahmad Assegaf
Tasya Farasya dan kuasa hukumnya, di PA Jakarta Selatan, Rabu (24/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten kecantikan, Tasya Farasya akhirnya telah resmi bercerai dari Ahmad Assegaf.

Kuasa hukum Tasya Farasya, Sangun Ragahdo mengungkap respons kliennya soal putusan tersebut.

"Ya, kami kalau ngomong senang, kami belum ketemu juga, ya. Tetapi, kami komunikasi ya, ya zaman sekarang sudah maju, ada WhatsApp, ada telepon, ada apa. Jadi, kalau ditanya, ya, senang atau apa, ya, kami enggak tahu lah," kata Sangun Ragahdo di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (12/11).

Menurutnya, terlepas dari itu, Tasya Farasya tentu bersyukur gugatan telah dikabulkan oleh majelis hakim sepenuhnya.

Adapun dalam gugatannya, Tasya Farasya mengajukan soal perceraian dan hak asuh anak.

Terkait hak asuh anak, Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf sepakat untuk mengasuh buah hati secara bersama

"Cuma yang pasti, ya, ini adalah apa yang kami minta," beber Ragahdo.

"Apa yang diharapkannya dikabulkan, ya, faktanya begitu," timpal kuasa hukum Tasya Farasya lainnya, M. Fattah Riphat.

