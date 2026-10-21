Begini Sanksi yang Diberikan OJK pada 3 Perusahaan Nakal Pemain Saham

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pemberian sanksi di pasar modal dilakukan secara terukur dan penuh kehati-hatian.

OJK telah menjatuhkan sanksi terhadap tiga emiten terkait hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran di pasar modal Indonesia, yakni PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi penjatuhan sanksi terhadap ketiga emiten tersebut membutuhkan waktu karena OJK harus memastikan sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

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“Kemarin kan sudah diumumkan (sanksi) tiga perusahaan. Tapi tentunya kami semua memberi sanksi kan ada aturannya dan lihat dari ketentuan undang-undang, terus ada peraturan-peraturan OJK lainnya," ujar Friderica di Jakarta, Selasa (20/10).

Adapun sanksi administratif berupa denda yang telah dijatuhkan kepada DSSA mencapai Rp1,5 triliun, sementara BREN sebesar Rp500 miliar, dan CUAN sebesar Rp100 miliar.

Friderica menambahkan OJK juga masih mengkaji kemungkinan penjatuhan sanksi tambahan terhadap pihak lain.

“Untuk kasus-kasus lain, apakah ada yang lain yang akan kami kenakan lagi. Tetapi saya kan tidak bisa sampaikan," katanya.

Terkait 31 saham yang terindikasi memiliki potensi dugaan pelanggaran pidana dari 61 saham yang sebelumnya masuk dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC), Friderica mengatakan OJK belum dapat memastikan kapan proses investigasi tersebut akan selesai.