Begini Secure Parking Mengelola Operasional Pondok Indah

jpnn.com, JAKARTA - Bagi pengunjung, parkir mungkin hanya menjadi bagian kecil dari perjalanan. Masuk, mencari tempat, membayar, lalu pergi.

Namun, di balik proses yang terlihat sederhana itu ada operasional yang harus berjalan tanpa henti.

Hal tersebut terlihat di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. PT Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) mengelola parkir di Pondok Indah Mall (PIM) 1, PIM 2, PIM 3, PIM 5, serta Pondok Indah Office Tower (PIOT).

Kelima area memiliki karakter berbeda dengan kapasitas gabungan sekitar 10.000 kendaraan dan operasional 24 jam.

Oleh karena itu, pengelolaannya tak bisa disamaratakan.

“Setiap area memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda. Tantangannya adalah bagaimana kami menyesuaikan operasional tanpa mengurangi standar layanan,” ujar Managing Director Secure Parking Indonesia Rustam Rachmat, di Jakarta, Rabu (19/8).

Menyesuaikan Karakter Kawasan

Perbedaan kebutuhan terlihat dari penataan area hingga layanan premium.