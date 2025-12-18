Begini Situasi Persebaya Menjelang Menghadapi Borneo FC
Kamis, 18 Desember 2025 – 13:16 WIB
jpnn.com - SURABAYA - Persebaya Surabaya akan menjamu pimpinan klasemen Super League Borneo FC pada pekan ke-15 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu (20/12) malam.
Karteker Persebaya Surabaya Uston Nawawi mengungkap situasi timnya sangat fokus menjamu Borneo FC.
Fokus utama diarahkan pada pemulihan pemain yang terus dipantau, yakni Koko Ari dan Risto Mitrevski.
"Mereka berdua berangsur-angsur membaik, tetapi kami tetap berhati-hati,” katanya.
Uston tidak ingin mengambil risiko untuk kedua pemain tersebut, meski membuka peluang memberi waktu tampil.
Koko dan Risto belum sepenuhnya aman untuk langsung mengisi starting eleven.
Ada pertandingan besar Persebaya Vs Borneo FC. Cek jadwal dan klasemen Super League di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Pelatih Persib Bandung Ungkap Peluang Hehanussa Bersaudara Dipinjamkan ke Klub Lain
- Persib Bandung Siap Bangkit Lawan Bhayangkara FC, Bojan Hodak Ungkap Kondisi Terkini
- Bojan Hodak Senang, Kondisi Pemain Andalan Membaik Menjelang Persib vs Bhayangkara FC
- Blak-blakan, Thom Haye Soroti Budaya Mengulur Waktu di Liga Indonesia
- Persib Takluk dari Malut United, Thom Haye Ungkap Masalah Besar
- Seusai Dibekuk Malut United, Thom Haye Curhat Soal Kondisi Persib Bandung