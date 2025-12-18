menu
Begini Situasi Persebaya Menjelang Menghadapi Borneo FC

Suasana latihan Persebaya. Foto: persebaya

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya Surabaya akan menjamu pimpinan klasemen Super League Borneo FC pada pekan ke-15 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu (20/12) malam.

Karteker Persebaya Surabaya Uston Nawawi mengungkap situasi timnya sangat fokus menjamu Borneo FC.

Fokus utama diarahkan pada pemulihan pemain yang terus dipantau, yakni Koko Ari dan Risto Mitrevski.

"Mereka berdua berangsur-angsur membaik, tetapi kami tetap berhati-hati,” katanya.

Uston tidak ingin mengambil risiko untuk kedua pemain tersebut, meski membuka peluang memberi waktu tampil.

Koko dan Risto belum sepenuhnya aman untuk langsung mengisi starting eleven.

Ada pertandingan besar Persebaya Vs Borneo FC. Cek jadwal dan klasemen Super League di sini.

