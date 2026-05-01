Begini Situasi Ruang Ganti Persib Saat Tertingal 1-2, Bojan Hodak Meradang

jpnn.com, JAKARTA - Persib Bandung mampu membalikkan kedudukan dan pulang dengan kemenangan saat bertandang ke markas Bhayangkara FC.

Duel panas pekan ke-30 BRI Super League 2025/26 itu berakhir dengan skor 2 - 4 untuk kemenangan tim tamu. Laga berjalan sengit dan menarik. Bahkan ada dua gol Bhayangkara yang dianulir wasit.

Maung Bandung sendiri sempat tertinggal 1 - 2 di babak pertama. Dua gol yang dilesakkan Henri Doumbia dan Moussa Sidibe menjadi pemecut anak asuh Bojan Hodak itu untuk berbenah.

Pada extra time babak pertama, Federico Barba memecah kebuntuan Persib dan memberi sedikit harapan.

Gelandang Persib, Marc Klok mengatakan di ruang ganti saat jeda turun minum, pelatihnya mengeluarkan ekspresi kecewa. Permainan yang tidak berjalan sesuai rencana tim, dan mereka harus bisa bangkit.

"Sangat sederhana. Coach Bojan juga sampai teriak, sampai marah. 'Ini mana (mental) juara? Kamu harus layak (mendapatkannya)'. Dan jika kamu tidak layak, jika kamu tidak bermain seolah kamu layak mendapatkannya hasil ini tidak akan berpihak padamu," kata Klok, Jumat (1/5).

Sosok kapten tim itu mengungkapkan, kegagalan mereka di paruh pertama dan kata-kata pelatih, jadi momentum kebangkitan Persib. Mereka berhasil membalikkan kedudukan dan mencetak tiga gol ke gawang Bhayangkara.

Gol Berguinho menit 49, Beckham Putra (60'), dan Adam Alis (89') adalah buah kebangkitan Pangeran Biru.