Begini Strategi Gubernur Ahmad Luthfi untuk Sukseskan Program Prioritas Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin, 2 Februari 2026.

Rakornas tersebut diikuti oleh seluruh unsur Kementerian dan Lembaga, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Wali Kota-Wakil Wali Kota serta Forkopimda se-Indonesia. Total ada 4.011 peserta yang mengikuti rakornas tersebut.

Tujuannya untuk menyamakan langkah dan gerak antara pemerintah pusat dan daerah. Terutama dalam upaya mengoptimalkan implementasi program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya mengajak seluruh unsur dalam pemerintahan, baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk bersama-sama berjuang menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia.

Dia juga memaparkan sejumlah program prioritas pemerintah pusat yang sudah terlaksana dan akan terus ditingkatkan. Di antaranya terkait swasembada pangan, sekolah rakyat dan sekolah garuda, cek kesehatan gratis, hingga makan bergizi gratis.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyatakan arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto memberikan semangat kepada seluruh kepala daerah untuk fokus pada program yang bersentuhan dengan rakyat.

"Beliau memberikan kita semangat untuk melayani masyarakat," ujarnya singkat usai acara.

Setali tiga uang, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin menambahkan melalui rakornas tersebut, para kepala daerah diberikan arahan untuk bela negara, menghormati dan memperjuangkan semuanya untuk masyarakat.