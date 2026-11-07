Begini Strategi Pemerintah Incar Ekonomi Tumbuh 7,5%
jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah menargetkan kontribusi investasi nasional dapat terus dipertahankan pada level 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan penarikan modal asing dan domestik tersebut harus diimbangi dengan efisiensi di lapangan.
Pemerintah menyatakan akan mendalami penataan biaya logistik nasional guna menekan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR).
Penekanan nilai ICOR hingga di bawah 4 persen di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun kawasan industri terbukti mampu mendongkrak efisiensi penggunaan modal.
Airlangga meyakini perpaduan target investasi 30 persen dan ICOR yang efisien mampu memicu laju perekonomian melesat tinggi.
Target pertumbuhan ekonomi nasional bahkan diproyeksikan mampu mencapai kisaran 7 hingga 7,5 persen.
"Jadi, kalau dengan investasi 30% kemudian kalau I-Corenya bisa ditekan seperti di kawasan ekonomi khusus atau di kawasan industri yang angkanya kurang dari 4%, maka pertumbuhan 7-7,5% itu bisa dikejar," kata Airlangga di Jakarta.
Sebagai langkah cepat, pemerintah memfokuskan strategi pada dua sektor utama.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyebut terus memantau efektivitas penggunaan modal di berbagai sektor usaha.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemerintah Bakal Lanjutkan Tax Holiday di Tengah Aturan GMT
- AESI dan IIPC New York Tarik Investasi Global untuk Energi Surya Indonesia
- Ini Pertumbuhan Sektor Ekonomi yang Didorong MBG hingga KDMP
- Realisasi Program Pembukaan Rekening Gratis Mundur, Target Berjalan Akhir Tahun
- BHS Kritik Beban Subsidi LRT Sumsel, APBN Terkuras hingga Rp300 Miliar per Tahun
- Kamar Dagang Hangzhou Resmi Hadir di Indonesia, Dorong Investasi dan Transfer Teknologi