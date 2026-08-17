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Begini Suasana Sarinah Menjelang Konser Rizky Febian dan Padi Reborn

Begini Suasana Sarinah Menjelang Konser Rizky Febian dan Padi Reborn
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Kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, mulai dipadati masyarakat yang ingin merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, mulai dipadati masyarakat yang ingin merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8).

Kerumunan warga terlihat memenuhi area depan panggung hiburan di kawasan tersebut. Sebagian penonton bahkan tampak mengangkat ponsel untuk mengabadikan berbagai pertunjukan yang berlangsung.

Selain menikmati rangkaian hiburan, masyarakat yang berada di kawasan Sarinah juga menyaksikan upacara penurunan bendera Merah Putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI.

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Suasana semakin meriah dengan penampilan seni dan budaya sebelum panggung musik dimulai. Sejumlah penari dengan busana tradisional terlihat tampil di atas panggung, disambut antusias oleh masyarakat.

Panggung di kawasan Sarinah tersebut menjadi salah satu tempat perayaan pesta rakyat HUT ke-81 RI. Acara tersebut menghadirkan sejumlah musisi, di antaranya Rizky Febian, Padi Reborn, dan Project Pop.

Antusiasme warga pun terlihat dari ramainya area penonton. Mereka berdiri dan berdesakan demi mendapatkan posisi yang lebih dekat dengan panggung.

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Penampilan Rizky Febian dan Padi Reborn menjadi yang paling dinantikan dalam rangkaian hiburan di Sarinah. Pesta rakyat tersebut digelar gratis sebagai bagian dari perayaan HUT ke-81 RI di Jakarta.

Selain Sarinah, rangkaian pesta rakyat tersebut juga berlangsung di Monas dan Bundaran HI dengan menghadirkan pertunjukan musik, seni budaya, serta berbagai hiburan untuk masyarakat. (Kontributor: Intan Ramadani)

Kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, mulai dipadati masyarakat yang ingin merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8).

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

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