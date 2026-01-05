menu
Begini Suasana Sekolah Pertama di Aceh Tamiang, Seusai Banjir Bandang

Begini Suasana Sekolah Pertama di Aceh Tamiang, Seusai Banjir Bandang
Anak-anak melakukan kegiatan belajar di SD Negeri 1 Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. FOTO: Dok BNPB

jpnn.com, JAKARTA - Kegiatan belajar mengajar di Provinsi Aceh mulai kembali berjalan secara bertahap pascabencana banjir dan longsor yang terjadi pada Desember 2025.

Salah satunya terlihat di SD Negeri 1 Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, yang pada Senin (5/1), kembali melaksanakan hari pertama masuk sekolah semester genap Tahun Ajaran 2025/2026.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, meskipun aktivitas pembelajaran telah dimulai tetapi kondisi sekolah belum sepenuhnya pulih.

"Sejumlah fasilitas pendidikan masih terdampak banjir, seperti meja dan kursi yang rusak serta ruang kelas yang belum sepenuhnya bersih," ujar Abdul Senin (5/1).

Karena itu, untuk sementara kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan sarana seadanya, termasuk penggunaan terpal sebagai alas belajar.

"Selain itu, belum seluruh peserta didik dapat hadir karena sebagian masih mengungsi di luar daerah," katanya.

Pada hari pertama sekolah, kegiatan diawali dengan sesi berbagi cerita antara siswa dan guru.

Anak-anak menyampaikan pengalaman mereka selama masa terdampak bencana, yang menjadi bagian dari upaya pemulihan psikososial.

