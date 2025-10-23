Begini Suasana Sidang Kasus Narkoba Ammar Zoni

jpnn.com, JAKARTA - Sidang kasus narkoba yang menyeret Ammar Zoni digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (23/10).

Akan tetapi, sidang diadakan secara daring karena Ammar Zoni dan kawan-kawan tengah berada di Lapas Nusakambangan.

"Sidang ini dibuka dan terbuka untuk umum," kata Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dwi Elyarahma Sulistiyowati dilansir Antara, Kamis (23/10).

Sidang dengan agenda dakwaan kepada Ammar Zoni dan rombongan dimulai sejak pukul 10.20 WIB.

Keenam terdakwa mengikuti sidang perdana melalui layanan Zoom atau daring.

"Ini hanya ada penasihat hukum dari terdakwa enam (Ammar Zoni), untuk itu kami tunjuk penasihat hukum bagi terdakwa lainnya," tambah hakim.

Diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat mengungkapkan bahwa kasus peredaran narkotika yang melibatkan MAA alias AZ (Ammar Zoni) serta 5 orang tersangka masuk tahap dua.

Mantan suami Irish Bella itu serta rekan-rekan diduga terlibat peredaran narkotika di dalam Rutan Salemba Jakarta Pusat.