Begini Suasana Sidang Tuntutan Kasus Abdul Wahid di PN Pekanbaru
jpnn.com, PEKANBARU - Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Abdul Wahid, Arief Setiawan, dan Dani Nursalam pada Kamis (9/7/2026).
Sidang kali ini beragendakan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Persidangan Abdul Wahid menyedot perhatian publik. Sejak pagi, ratusan pendukungnya memadati kawasan PN Pekanbaru untuk mengikuti jalannya sidang.
Sebagian besar simpatisan yang hadir merupakan kaum perempuan yang datang memberikan dukungan moral kepada para terdakwa, khususnya Abdul Wahid.
Di dalam ruang sidang, suasana sempat diwarnai lantunan selawat yang dikumandangkan para pendukung.
Sesekali terdengar pula seruan dukungan yang ditujukan kepada Abdul Wahid sebelum persidangan berlangsung.
“Iya ini ramai betul PN. Padat pendukung Pak Abdul Wahid,” kata salah satu pengunjung PN Pekanbaru Madi.
Tidak lama setelah sidang dimulai, aparat kepolisian melakukan pengamanan ketat di lingkungan pengadilan.
Sejak pagi, ratusan pendukung memadati kawasan PN Pekanbaru untuk mengikuti jalannya sidang tuntutan kasus Abdul Wahid.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Teken MoU dengan Pemkot Bandung, Agung Nugroho Dorong Pekanbaru Menuju Kota Metropolitan
- Hadapi Kemarau Panjang, Kapolri Jenderal Listyo Tambah Peralatan Pemadaman Karhutla di Riau
- Kapolri Resmikan 80 dari 110 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Kapolda Tuai Pujian
- Sepekan Kabur, Pelaku Penembakan Petani OKI Diringkus Polisi di Riau
- Bus Tabrak Truk di Tol Pekanbaru-Dumai, 2 Tewas dan Belasan Orang Terluka
- Waspada Ancaman El Nino, Pemkot Pekanbaru Siaga Darurat Karhutla hingga November 2026