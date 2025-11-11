menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Begini Syarat Naik Transjakarta dan MRT Gratis, Pegawai Swasta Wajib Tahu

Begini Syarat Naik Transjakarta dan MRT Gratis, Pegawai Swasta Wajib Tahu

Begini Syarat Naik Transjakarta dan MRT Gratis, Pegawai Swasta Wajib Tahu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Armada Bus TransJakarta. Foto Ilustrasi: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo resmi memberlakukan transportasi gratis bagi masyarakat menengah dengan penghasilan maksimal Rp 6,2 juta per bulan.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2025 tentang Layanan Angkutan Umum Massal Bagi Kelompok Tertentu.

“Jujur, kalau bukan karena semangat dari teman-teman Balai Kota tetap memberikan ruang terbuka untuk ini, nggak mungkin sebenarnya,” kata Pramono dikutip Selasa (11/11).

Baca Juga:

Pramono mengaku, Pempov Jakarta memberikan banyak subsidi sebesar Rp 9.000 terhadap transportasi.

Pramono menyebut, kebijakan ini merupakan bukti bahwa Pemerintah Jakarta tak hanya fokus untuk membantu "wong cilik" di ibu kota.

Dengan adanya aturan ini, kata Pramono, ia ingin menunjukkan bahwa Pemerintah Jakarta juga memberikan perhatian kepada masyarakat menengah di Jakarta.

Baca Juga:

“Jadi mereka diberikan kesempatan, walaupun di swasta, boleh untuk dimasukkan dalam golongan yang digratiskan,” kata Pramono.

Terkait teknis pendaftaran untuk menjadi salah satu dari golongan yang mendapatkan layanan transportasi umum gratis, Pramono menjelaskan masyarakat bisa mendatangi pos yang ada di dekat Hotel Mandarin Oriental Jakarta Pusat.

Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi memberlakukan transportasi gratis bagi masyarakat menengah dengan penghasilan maksimal Rp 6,2 juta per bulan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI