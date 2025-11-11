Begini Syarat Naik Transjakarta dan MRT Gratis, Pegawai Swasta Wajib Tahu

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo resmi memberlakukan transportasi gratis bagi masyarakat menengah dengan penghasilan maksimal Rp 6,2 juta per bulan.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2025 tentang Layanan Angkutan Umum Massal Bagi Kelompok Tertentu.

“Jujur, kalau bukan karena semangat dari teman-teman Balai Kota tetap memberikan ruang terbuka untuk ini, nggak mungkin sebenarnya,” kata Pramono dikutip Selasa (11/11).

Pramono mengaku, Pempov Jakarta memberikan banyak subsidi sebesar Rp 9.000 terhadap transportasi.

Pramono menyebut, kebijakan ini merupakan bukti bahwa Pemerintah Jakarta tak hanya fokus untuk membantu "wong cilik" di ibu kota.

Dengan adanya aturan ini, kata Pramono, ia ingin menunjukkan bahwa Pemerintah Jakarta juga memberikan perhatian kepada masyarakat menengah di Jakarta.

“Jadi mereka diberikan kesempatan, walaupun di swasta, boleh untuk dimasukkan dalam golongan yang digratiskan,” kata Pramono.

Terkait teknis pendaftaran untuk menjadi salah satu dari golongan yang mendapatkan layanan transportasi umum gratis, Pramono menjelaskan masyarakat bisa mendatangi pos yang ada di dekat Hotel Mandarin Oriental Jakarta Pusat.