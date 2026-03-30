Begini Ucapan Terima Kasih Tsania Marwa Kepada Atalarik Syach

jpnn.com, CIBINONG - Kebahagiaan dirasakan oleh Tsania Marwa. Pasalnya dia akhirnya bisa merayakan ulang tahun putranya, Syarif.

Detik-detik menjelang momen bahagia itu pun sempat dia bagikan melalui akunnya di Instagram.

Dalam wawancara di kawasan Cibinong, Jawa Barat, baru baru ini, Tsania Marwa mengucapkan terima kasih kepada mantan suaminya, Atalarik Syach karena telah mengizinkannya masuk ke kediaman dan merayakan ulang sang buah hati.

"Aku mau ucapin terima kasih juga untuk papanya anak-anak, tadi aku sempat ngelihat papanya anak-anak juga, dan papanya anak-anak langsung mengizinkan anak-anak untuk ketemu sama aku, jadi, aku mau ucapin terima kasih banget," ujad Tsania Marwa kepada awak media.

Dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya karena akhirnya bisa merayakan ulang tahun anaknya secara langsung, setelah 8 tahun terakhir.

Tsania Marwa pun sangat bersyukur bisa merayakan dan memberikan kado secara langsung kepada buah hatinya tersebut.

"Alhamdulillah aku diterima dengan baik oleh papanya anak-anak, dan aku bertemu dengan Syarif dan ada Shabira juga, bisa ketemu, bisa pelukan, terus juga kadonya diterima dengan baik, kuenya dan balon-balonnya, bisa ngucapin langsung di tahun ke-9, setelah 8 tahun setiap ulang tahun nggak pernah bisa ngucapin langsung, tahun ini bisa ngucapin," tuturnya.

Perempuan 34 tahun tersebut pun merasa begitu emosional setelah pertemuannya dengan anak-anaknya itu.