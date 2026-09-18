Begini Upaya Keberlanjutan Telin di BATIC 2026, Dari Green Journey hingga Aksi Karbon

jpnn.com, NUSA DUA - PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom menjalankan rangkaian inisiatif keberlanjutan dalam penyelenggaraan Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2026 yang digelar di Nusa Dua, Bali pada 24–28 Agustus 2026.

Inisiatif ini diwujudkan melalui tiga pilar utama, yakni BATIC Green Journey, Connected by Purpose, dan Collective Carbon Action, yang dirancang untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan manfaat sosial dari penyelenggaraan forum digital skala internasional di Asia Pasifik.

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BATIC 2026 tidak hanya menjadi ruang untuk memperkuat konektivitas dan sinergi industri, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab.

Melalui semangat “Better Together”, Telin mengajak seluruh delegasi, mitra, dan pemangku kepentingan menjadikan setiap perjalanan, pertemuan, dan kolaborasi sebagai bagian dari upaya menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Chief Executive Officer Telin Abdul Rahman Ansyori menyampaikan keberlanjutan merupakan bagian penting dari cara Telin membangun dan mengembangkan ekosistem digital.

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"Di BATIC 2026, kami ingin menunjukkan bahwa keberlanjutan harus tumbuh bersama kemajuan industri, komitmennya harus sama kuat. Ketika seluruh pihak bergerak bersama, sebuah forum bisnis dapat menghasilkan dampak yang melampaui kepentingan bisnis hari ini, sekaligus memberi manfaat bagi alam dan masyarakat di masa depan,” kata Ansyori.

Pilar pertama, BATIC Green Journey, berfokus pada upaya mengurangi dampak lingkungan dari rangkaian perjalanan dan operasional acara.