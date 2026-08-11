Begini Upaya MAS Arya Tingkatkan Kesadaran Terhadap Kanker di Industri Garmen

jpnn.com, JAKARTA - MAS Arya Indonesia terus berupaya memperkuat kesadaran akan kesehatan di lingkungan kerja melalui program Aloka.

Adapun Aloka merupakan sebuah inisiatif peningkatan kesadaran dan deteksi dini terhadap penyakit kanker yang dirancang untuk mendukung karyawan melalui edukasi, akses terhadap layanan skrining, serta perawatan preventif.

Pada industri garmen Indonesia, kelompok perempuan memiliki porsi yang cukup signifikan dalam angkatan kerja, namun masalah kesehatan seperti kanker payudara dan kanker serviks (rahim) sering kali tidak terdeteksi karena terbatasnya kesadaran, adanya stigma di masyarakat, serta kurangnya akses terhadap skrining rutin.

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Menyadari pentingnya intervensi dini, MAS Arya memperkenalkan Aloka pada 2019 untuk membantu karyawan memahami risiko kanker dengan lebih baik, mengenali tanda-tanda peringatan sejak dini, serta mendapatkan dukungan medis secara tepat waktu.

Program dilaksanakan melalui kemitraan dengan Rumah Sakit Charlie Kendal sejak 2024, menggabungkan sejumlah sesi pengembangan kepedulian, sesi edukasi praktis pemeriksaan mandiri, dan akses atas layanan skrining, serta kegiatan interaktif yang mendorong diskusi yang lebih terbuka terkait kesehatan dan kesejahteraan di lingkungan kerja.

Dengan menghadirkan diskusi ini ke lingkungan kerja, inisiatif yang diusung bertujuan menjadikan layanan kesehatan preventif lebih mudah diakses dan tidak lagi terasa 'menakutkan' bagi karyawan.

Sejak diterapkan, inisiatif ini telah memfasilitasi 2.907 karyawan dan jumlahnya terus bertambah. Mereka berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kesadaran dan skrining melalui program ini.

Inisiatif telah menjangkau seluruh karyawan perempuan di perusahaan, melalui berbagai kegiatan peningkatan kesadaran dan keterlibatan karyawan. Inisiatif ini juga mencerminkan upaya yang lebih luas untuk membangun budaya kerja yang menempatkan kesejahteraan karyawan sebagai prioritas bisnis, bukan sekadar urusan sekunder.